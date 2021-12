Da Redação

Homem de 74 anos morre afogado no Rio Laranjinha

Um homem, de 74 anos, morreu afogado no último sábado (4) após ter entrado no Rio Laranjinha, que fica entre Bandeirantes e Santa Mariana, Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso estava acompanhado da família no momento do afogamento.

Ele entrou no rio junto com a neta para nadar. Entretanto, antes de ficar submerso, a vítima conseguiu jogar a criança para o barranco à margem do rio, sendo resgatada por um parente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Equipes de resgate fizeram buscas e encontram o corpo do homem a três metros de profundidade.