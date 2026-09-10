Homem de 68 anos passa mais de uma hora sob poder do 'tribunal do crime' antes de ser resgatado no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta quinta-feira (10), novos detalhes sobre o resgate de um homem de 68 anos mantido em cárcere privado durante um sequestro interrompido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (9), em Douradina. Segundo as investigações, a vítima permaneceu pouco mais de uma hora sob o domínio dos criminosos e corria risco iminente de execução ao ser submetida ao chamado "tribunal do crime" por uma facção criminosa.

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O idoso foi abordado em sua residência, localizada em uma propriedade rural na comarca de Umuarama, e convencido a acompanhar os suspeitos. A apuração policial aponta que integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam determinado a morte do homem motivados por acusações relativas a crimes contra a dignidade sexual, alegações que foram prontamente negadas pela vítima.

A ação do grupo criminoso foi interceptada quando uma equipe da Polícia Militar realizou a abordagem a um automóvel GM/Astra na Avenida Brasil, em Douradina. Quatro homens estavam no interior do veículo e foram detidos no local. Durante a revista, os policiais apreenderam uma pistola Browning calibre 9 milímetros com 12 munições intactas, além de uma balaclava, luvas, fitas adesivas, abraçadeiras plásticas e aparelhos celulares, materiais apontados pela PCPR como evidências de que a vítima seria julgada e executada de forma clandestina.

Os quatro investigados foram presos e indiciados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de uso restrito. O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário para análise do Ministério Público, enquanto a Polícia Civil mantém as diligências para esclarecer por completo todas as circunstâncias da ação criminosa.