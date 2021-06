Homem de 63 anos morre atropelado na BR-376, em Ortigueira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Durante a noite desta segunda-feira (7), um atropelamento fatal foi registrado na BR-376, em Ortigueira. De acordo com as informações do Londrina News, a vítima seria um idoso, de 63 anos, que morava na região.

Após o acidente, socorristas da concessionária CCR Rodonorte foram chamados para atender o caso, porém, a caminho do hospital, o homem não resistiu e acabou morrendo. Na sequência, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.