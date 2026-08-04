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Homem de 61 anos é morto a golpe de canivete por funcionário no PR

Crime ocorreu após uma discussão no início da noite de segunda-feira; autor do golpe tinha mandado de prisão em aberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 15:18:59 Editado em 04.08.2026, 15:18:54
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Homem de 61 anos é morto a golpe de canivete por funcionário no PR
Autor Foto: Oops Notícia Foz Na Hora

Um homem de 61 anos, identificado como Paulo Sérgio Dourado, foi morto a golpe de canivete por seu funcionário, de 42 anos, no início da noite desta segunda-feira (3), em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. O crime ocorreu logo após uma discussão entre ambos. Poucos minutos depois de desferir o golpe fatal, o autor do homicídio apresentou-se espontaneamente às autoridades policiais e acabou preso em flagrante.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para prestar socorro à vítima, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito de Dourado. O suspeito foi conduzido à 6ª Subdivisão Policial (6ª SDP), onde os agentes constataram que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

A Polícia Militar do Paraná isolou a área do crime para os trabalhos de apuração da Polícia Científica e da Delegacia de Homicídios. Durante a varredura pericial na cena do ocorrido, o canivete utilizado no ataque foi localizado e apreendido pelas equipes de investigação, que dão sequência ao caso.

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Crime discussão Foz do Iguaçu homicidio investigação criminal POLICIA MILITAR
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