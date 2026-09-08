Homem de 60 anos é morto com facada nas costas enquanto dormia no PR

Um idoso de 60 anos foi assassinado com uma facada nas costas enquanto dormia na calçada de um comércio em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (8), na Rua São Manoel, localizada no bairro Parque São Jorge.

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De acordo com relatos de testemunhas, a vítima descansava sob a marquise do estabelecimento quando foi surpreendida por um grupo de jovens que caminhava pelo local. Durante a passagem do grupo, um dos indivíduos atacou o idoso com o golpe de arma branca. Familiares informaram que, apesar de ter residência, o homem tinha o costume de pernoitar pelas ruas da região quando consumia bebidas alcoólicas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros. Os socorristas realizaram procedimentos de reanimação, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. A Guarda Municipal também atendeu a ocorrência para isolar a área. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que agora conduz as investigações para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime.

Com informações Banda B.

