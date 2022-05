Homem de 60 anos é detido com contrabando na PRC-272

Da Redação

Na noite de terça-feira (03) por volta das 20h34min, durante operação de fiscalização na PRC-272 km 521 a equipe de serviço deu ordem de parada ao veículo automóvel VW/Golf, de cor cinza, com placas de Altônia/PR que trafegava sentido Francisco Alves a Iporã/PR. Na abordagem foi solicitado ao seu condutor sua CNH e o documento do veículo.

Ainda na abordagem de fiscalização foram verificado que no banco traseiro havia várias mercadorias, todas oriundas do Paraguai segundo informações do condutor. Ao ser indagado se havia mercadorias no porta-malas o mesmo, relatou a equipe policial que havia mais alguns produtos.

Após verificar o porta-malas e o interior do automóvel a equipe policial constatou que havia uma grande quantidade de produtos variados, dentre eles: perfumes, ferramentas, bebidas, cigarros, peças de reposição para motocicletas e automóveis, produtos de beleza e equipamentos informática (pen drives e cartões de memórias) todos oriundos do Paraguai.

Diante dos fatos, a equipe deslocou com o veículo e seu condutor até o posto policial rodoviário de Iporã para conferência dos produtos. Após a conferência das mercadorias e confecção da documentação pertinente, o veículo e as mercadorias foram encaminhados à delegacia da receita federal de Guaíra onde foram tomadas as demais providências. O condutor de 60 anos, residente em Umuarama/PR após se qualificado foi liberado e responderá pelo crime de contrabando ou descaminho.

