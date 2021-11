Da Redação

Homem de 57 anos morre após ser atropelado na BR-369

Um homem, de 57 anos, morreu após ser atropelado neste domingo (28), por volta das 19 horas, no km 178, na BR-369, em Rolândia. O motociclista seguia para Arapongas quando atropelou o pedestre e também ficou gravemente ferido durante o acidente.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal caminhava sobre a rodovia sem iluminação artificial eficiente, sendo o local com baixa visibilidade por se tratar de período noturno.

O pedestre chegou a ser socorrido pelo Siate, do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo atropelamento e morreu no local. Já o motociclista, de acordo com a PRF, foi encaminhado para o Hospital Universitário (HU), de Londrina, em estado grave.

Além dos profissionais da PRF e do Siate, as equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também estiveram no local do atropelamento.