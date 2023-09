Homem de 57 anos é encontrado morto a tiros em rua de Cambé

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 06h30, um homem foi encontrado morto a tiros na Rua 3, localizada próximo ao Londrina Golf Clube, em Cambé, região Norte do estado do Paraná.

A vítima identificada como Haroldo Pereira, de 57 anos. Ele era funcionário do clube e foi encontrado por um colega de trabalho. De acordo com as primeiras informações, um carro passou pelo local, parou e foram efetuados disparos contra o homem, que foi achado caído na rua. Haroldo foi atingido por vários tiros na região da cabeça, sem chance de sobrevivência.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil iniciará investigações sobre o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

