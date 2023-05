Homem de 53 anos é assassinado com tiro no Paraná

Da Redação

Segundo informações, o disparo atingiu o braço e os estilhaços perfuraram o abdômen e tórax da vítima

Um homem, identificado como Jesus Tiburcio de 53 anos, foi brutalmente assassinado com um tiro, possivelmente de calibre 12, na noite deste domingo (14), em Cascavel, no Paraná.

O homicídio foi registrado na Rua Sargento José Bernardo Rosa, no bairro Santa Felicidade. Segundo informações, o disparo atingiu o braço e os estilhaços perfuraram o abdômen e tórax da vítima.

Socorristas do Siate, com apoio do médico e oficial do Corpo de Bombeiros, foram rapidamente até o endereço e iniciaram os procedimentos de reanimação. Os militares chegaram a usar um aparelho desfibrilador, porém o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Conforme contou à reportagem da CGN o oficial do Corpo de Bombeiros, Tenente Cícero Viana, ao chegar no local vitima já havia entrado em parada cardiorrespiratória, mas não estava em óbito.

A Polícia Militar isolou a área para que a Polícia Científica fizesse os trabalhos de perícia no perímetro e a Delegacia de Homicídios iniciasse as investigações do crime.

Amigos e familiares entraram em desespero ao verem o corpo caído em via pública. Eles chegaram a fazer acusações a um suposto autor foragido e uma dívida como motivação do crime.

O IML fez o recolhimento do corpo, que irá passar pelos exames de necropsia para ser liberado aos familiares para os atos fúnebres.

fonte: Reprodução/CGN O IML fez o recolhimento do corpo

