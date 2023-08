Homem de 52 anos morre após muro cair em cima dele no Paraná

O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (14)

Um homem de 52 anos, morreu após um muro cair sobre ele em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, no fim da tarde desta segunda-feira (14). O acidente ocorreu na Rua Sudão, no centro da cidade.

Conforme informações, a vítima estava realizando obras na casa de sua mãe, quando o muro veio a cair em cima dele. O Siate foi chamado e os socorristas passaram um longo tempo realizando manobras de reanimação, infelizmente sem sucesso.

Ainda não há informações de como estava ocorrendo a reforma, nem em quais circunstâncias o muro caiu sobre o homem e menos ainda como aconteceu a manobra do acontecido. A vítima foi identificado como Sidney dos Santos.

