Homem de 52 anos morre ao cair em buraco de obra no PR

O acidente ocorreu na noite dessa terça-feira (28), e, até o momento, a Sanepar, responsável pela obra, não se manifestou

Um homem morreu na noite dessa quarta-feira (28) após cair em um buraco de obra em Piraquara, município da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e informou que a vítima, identificada como Osmair dos Santos, de 52 anos, caiu de cabeça para baixo.

A corporação também informou que o local em que o homem caiu tem aproximadamente dois metros e fica em uma calçada nos fundos de uma instituição de ensino. A empresa que está à frente da obra é a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

À equipe da RPC, filial da Globo no Paraná, a filha de Osmair alega que o pai pode ter passado mal enquanto dirigia e saiu do carro exatamente no ponto do buraco.

Os bombeiros disseram que, quando chegaram no local da queda, a porta do automóvel que a vítima conduzia estava aberta.

