Homem de 51 anos morre ao cair de prédio em construção no Paraná

Um homem de 51 anos, identificado como Valdecir Dias faleceu na última terça-feira (12) após cair de um prédio em construção, em Toledo. A situação aconteceu no cruzamento da Rua Guarani com a Rua Borges Monteiro, nas proximidades do Campus de Toledo da Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. Ele teria caído de uma altura de aproximadamente 10 metros. Em um primeiro momento estava consciente, mas bem confuso e apresentava uma fratura fechada na costela.

Ele foi encaminhado para um dos hospitais da cidade para receber os atendimentos, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo para a necropsia.

Com informações: Toledo News

