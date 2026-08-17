Homem de 50 anos é preso por estuprar jovem que aceitou carona no PR

Vítima foi levada para uma região afastada da cidade; polícia recolheu provas no local e investiga se outras pessoas foram abordadas pelo agressor

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, na última semana, um homem de 50 anos investigado por violência sexual contra um jovem de 19 anos no município de Loanda, na região Noroeste do Estado. O crime ocorreu após o rapaz aceitar uma carona oferecida pelo suspeito, que conduzia um veículo de cor branca.

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Segundo o relato da vítima às autoridades, os abusos começaram logo após o ingresso no carro, com a prática de atos sexuais sem consentimento. Em seguida, o jovem foi conduzido para uma área isolada do município, onde o crime de violência sexual foi consumado. A investigação foi iniciada assim que a vítima procurou a delegacia para denunciar o caso.

A delegada responsável pelo inquérito, Iasmin Dias Gregório, explicou que as diligências imediatas permitiram identificar o veículo usado e chegar até o investigado. No local isolado apontado pela vítima, os policiais encontraram vestígios materiais relacionados à prática do crime, que foram devidamente recolhidos e encaminhados para análise pericial. Durante o cumprimento do mandado de busca contra o homem, os agentes também apreenderam um aparelho celular e objetos pessoais que servirão para a extração de material genético de referência. Esse material será usado para um eventual confronto de DNA com as provas coletadas na cena do crime.

No decorrer das apurações, a Polícia Civil localizou uma segunda pessoa que relatou ter sido abordada pelo mesmo investigado em circunstâncias semelhantes, mas que felizmente recusou a oferta de carona. O depoimento foi formalizado e anexado ao inquérito para auxiliar nas investigações em curso. O suspeito preso foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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A PCPR ressalta que a população pode contribuir de forma fundamental com denúncias anônimas sobre crimes dessa natureza por meio dos telefones 197 da Polícia Civil ou 181 do Disque-Denúncia. Em casos de crimes acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada imediatamente pelo número 190.







