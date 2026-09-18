Homem de 49 anos é preso após tentar enforcar companheira na frente dos filhos no PR
Suspeito apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem conduzida por equipes da Polícia Militar
Um homem de 49 anos foi preso na noite desta quinta-feira (17) suspeito de tentar enforcar a companheira durante uma discussão no bairro Ernani Moura Lima, na zona leste de Londrina. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a agressão ocorreu dentro da residência do casal e foi testemunhada pelos filhos menores de idade da vítima.
- LEIA MAIS: Engavetamento entre três caminhões e um carro deixa mulher ferida em Curitiba
A equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e encontrou o homem no local apresentando sinais visíveis de embriaguez. Em relato prestado aos policiais, a mulher afirmou ter sido xingada pelo suspeito, que em seguida tentou enforcá-la no decorrer do desentendimento.
Diante do flagrante e do depoimento da vítima, os policiais militares efetuaram a prisão do agressor. O homem e a mulher foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina para a tomada das medidas legais e os procedimentos cabíveis previstos na Lei Maria da Penha.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lembra que situações de violência contra a mulher podem ser denunciadas anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de emergência ou quando o crime estiver ocorrendo no momento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190.