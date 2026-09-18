Homem de 49 anos é preso após tentar enforcar companheira na frente dos filhos no PR

Um homem de 49 anos foi preso na noite desta quinta-feira (17) suspeito de tentar enforcar a companheira durante uma discussão no bairro Ernani Moura Lima, na zona leste de Londrina. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a agressão ocorreu dentro da residência do casal e foi testemunhada pelos filhos menores de idade da vítima.

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A equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e encontrou o homem no local apresentando sinais visíveis de embriaguez. Em relato prestado aos policiais, a mulher afirmou ter sido xingada pelo suspeito, que em seguida tentou enforcá-la no decorrer do desentendimento.

Diante do flagrante e do depoimento da vítima, os policiais militares efetuaram a prisão do agressor. O homem e a mulher foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina para a tomada das medidas legais e os procedimentos cabíveis previstos na Lei Maria da Penha.

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lembra que situações de violência contra a mulher podem ser denunciadas anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de emergência ou quando o crime estiver ocorrendo no momento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190.