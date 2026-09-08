Homem de 49 anos é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina
Outro envolvido foi levado à delegacia após a confusão no Jardim Europa
Uma briga entre vizinhos terminou com um homem de 49 anos esfaqueado na noite desta segunda-feira (7), no Jardim Europa, em Londrina.
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A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de discussão entre moradores. Durante a confusão, o homem foi atingido na região do pescoço e da nuca.
Vítima foi encaminhada à UPA
Os socorristas do Siate atenderam o homem ainda no local. Apesar dos ferimentos, o quadro inicial foi considerado leve.
A vítima foi encaminhada à UPA Mater Dei, onde passou por avaliação médica.
Outro envolvido foi levado à delegacia
O outro vizinho envolvido na ocorrência foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e entregue aos cuidados do delegado de plantão.
Homem é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina
Até o momento, não foram esclarecidos o motivo da briga nem o que teria iniciado a discussão. As circunstâncias da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades.
Com informações da Tarobá