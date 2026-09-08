Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Homem de 49 anos é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina

Outro envolvido foi levado à delegacia após a confusão no Jardim Europa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem de 49 anos é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina
Autor Caso aconteceu no Jardim Europa, em Londrina - Foto: Tarobá

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem de 49 anos esfaqueado na noite desta segunda-feira (7), no Jardim Europa, em Londrina.

-LEIA MAIS: Pai e filho são mortos a tiros após beberem e jogarem sinuca com o suspeito no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de discussão entre moradores. Durante a confusão, o homem foi atingido na região do pescoço e da nuca.

Vítima foi encaminhada à UPA

Os socorristas do Siate atenderam o homem ainda no local. Apesar dos ferimentos, o quadro inicial foi considerado leve.

A vítima foi encaminhada à UPA Mater Dei, onde passou por avaliação médica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro envolvido foi levado à delegacia

O outro vizinho envolvido na ocorrência foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e entregue aos cuidados do delegado de plantão.

Homem é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina

Até o momento, não foram esclarecidos o motivo da briga nem o que teria iniciado a discussão. As circunstâncias da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Tarobá

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
briga de vizinhos ESFAQUEADO Londrina Notícias Policiais segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV