Homem de 49 anos é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina

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Outro envolvido foi levado à delegacia após a confusão no Jardim Europa

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem de 49 anos esfaqueado na noite desta segunda-feira (7), no Jardim Europa, em Londrina.

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A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de discussão entre moradores. Durante a confusão, o homem foi atingido na região do pescoço e da nuca.

Vítima foi encaminhada à UPA

Os socorristas do Siate atenderam o homem ainda no local. Apesar dos ferimentos, o quadro inicial foi considerado leve.

A vítima foi encaminhada à UPA Mater Dei, onde passou por avaliação médica.

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Outro envolvido foi levado à delegacia

O outro vizinho envolvido na ocorrência foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e entregue aos cuidados do delegado de plantão.

Homem é esfaqueado após briga entre vizinhos em Londrina

Até o momento, não foram esclarecidos o motivo da briga nem o que teria iniciado a discussão. As circunstâncias da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades.

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Com informações da Tarobá