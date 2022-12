Homem de 48 anos é encontrado morto após desaparecer em rio no Natal

Da Redação

Um homem de 48 anos foi encontrado morto no Rio Vitorino, em Itapejara d'Oeste, no sudoeste do Paraná. A vítima identificada como Vilmar Braz, de 48 anos, desapareceu na área rural do município no domingo de Natal (25), conforme o Corpo de Bombeiros.

Um primo dele relatou a corporação que estava com Vilmar às margens do Rio Vitorino. Ele se ausentou por alguns minutos e contou que, ao retornar ao local, encontrou apenas o chinelo da vítima.

Os bombeiros foram acionados ainda no domingo, por volta das 16h. Uma equipe aquática foi deslocada para as buscas.

O corpo de Vilmar foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira (26), próximo a local do desaparecimento.

Os bombeiros informaram que aguardam a chegada do Instituto Médico-Legal (IML) na localidade. As informações são do G1.

