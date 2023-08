Homem de 48 anos é baleado perto da entrada de escola no PR

Um homem, de 48 anos de idade, foi baleado próximo a entrada da Escola Municipal Adele Zanoto Scalco, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), no horário de entrada de quase 400 crianças do ensino fundamental.

Apesar da proximidade com a instituição de ensino, ninguém da escola se feriu.

Conforme apurações da RPC, a vítima levou dois tiros na perna e um no braço, quando chegava em casa. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. O estado de saúde dele não foi informado. A reportagem conversou com a irmã do homem, que disse não saber o que pode ter motivado os disparos.

Moradores da região relataram terem ouvido diversos disparos de arma de fogo. Algumas marcas de tiros ficaram nas paredes de uma casa e também em um carro que estava estacionado a poucos metros da entrada da escola.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso. Até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.

