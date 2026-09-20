Homem de 46 anos é socorrido após levar facadas em Londrina (PR)

Vítima foi atingida no tórax e no abdômen na manhã deste domingo (20); Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime

Um homem de 46 anos, identificado como Márcio Martins dos Santos, foi internado em estado grave após ser esfaqueado na manhã deste domingo (20), na zona leste de Londrina.

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A vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca, que resultaram em duas perfurações no abdômen e uma lesão severa no tórax. Equipes do Siate foram as primeiras a chegar ao local e, diante do quadro crítico e do intenso sangramento do paciente, solicitaram o apoio de uma unidade avançada do Samu. Após os protocolos de contenção da hemorragia e estabilização de emergência, o homem foi encaminhado às pressas para o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

As circunstâncias e a motivação do ataque ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A Polícia Militar não divulgou detalhes sobre possíveis suspeitos ou prisões relacionadas ao caso. Para dar início às investigações e coletar evidências na cena do crime, a ocorrência mobilizou também agentes da 10ª Subdivisão Policial (SDP) da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica do Paraná.