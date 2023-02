Homem de 45 anos é morto a tiros após desentendimento com vizinho

Da Redação

O crime foi registrado na noite dessa sexta-feira (17)

Um desentendimento entre vizinhos resultou na morte de um homem, de 45 anos, no Jardim Esperança, em Sarandi, norte do Paraná. O crime ocorreu na noite dessa sexta-feira (17).

Segundo testemunhas, Alexandre Alves Medeiros e seu vizinho começaram a discutir por algo banal. Inclusive, no momento em que briga aconteceu, ambos apresentavam sinais de embriaguez.

Alexandre, então, começou a arremessar pedras na casa do suspeito, e uma delas atingiu uma pessoa. Isso causou raiva no morador, que, na sequência, pegou um revólver e efetuou disparos contra Medeiros.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao endereço do crime, mas, infelizmente, nada pôde ser feito já que o homem não resistiu aos ferimentos.

Alexandre foi morto a tiros na frente da própria mãe.

O responsável pelos tiros fugiu logo após cometer o crime. No entanto, horas depois o atirador entrou em contato com a polícia, alegando que iria à delegacia.

Com informações do Plantão Maringá.

