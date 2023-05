Homem de 44 anos é morto a tiros após sair de igreja em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 44 anos, foi assassinado a tiros em Mandaguari, no norte do Paraná. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (25), na região dos Cinco Conjuntos. Marcos Martins Fagundes, conhecido como “caco”, estava na igreja e foi morto após sair do culto.

Pessoas ligaram no 190 e informaram que havia um homem caído na rua ferido por um disparo de arma de fogo. Marcos estava ao lado da bicicleta dele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, ele morreu no local.

Familiares informaram que Marcos estava retornando de um culto e foi assassinado. A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência. O crime será investigado.

Marcos era pai de dois filhos, trabalhou por muito anos furando poços artesianos.

