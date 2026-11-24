Um homem de 44 anos foi executado com disparos de arma de fogo na cabeça dentro de uma barbearia localizada na Rua Pará, na tarde desta terça-feira (24), no centro de Londrina (PR). A vítima participava recentemente de um curso de barbeiro oferecido no estabelecimento quando foi surpreendida pelo atirador, que fugiu após o crime utilizando uma motocicleta modelo Twister de cor preta.

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De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar junto a testemunhas, o espaço funciona simultaneamente como salão e escola profissionalizante, recebendo um fluxo constante de alunos e clientes. Aproveitando-se dessa movimentação, o autor do crime já havia comparecido ao endereço duas vezes no dia anterior. Na tarde do homicídio, ele retornou ao local e permaneceu observando o ambiente, fazendo com que os funcionários acreditassem que se tratava apenas de mais um cliente em espera.

Segundo a Polícia Militar, os indícios apontam para uma ação premeditada, na qual o criminoso monitorava o espaço para confirmar a presença de seu alvo. Após identificar o aluno, o suspeito entrou no banheiro do estabelecimento, sacou uma arma de fogo e saiu efetuando os disparos certeiros contra a cabeça da vítima.

Moradores e pessoas que estavam nas proximidades ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar, que deslocou equipes da Rádio Patrulha com o apoio de viaturas do Batalhão de Choque para isolar a área. Os dados iniciais sobre as características do suspeito foram imediatamente repassados à rede policial para as buscas na região. A Polícia Civil também compareceu à cena do crime e iniciou a coleta de depoimentos e de imagens de câmeras de segurança, mantendo as diligências em andamento para identificar o atirador e esclarecer a motivação do assassinato.

