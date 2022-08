Homem de 43 anos mantinha adolescente de 15 anos em cárcere privado

Da Redação

Uma adolescente de 15 anos que tinha desaparecido há seis meses em Laguna, em Santa Catarina, foi resgatada de cárcere privado em Curitiba no último dia 10 de agosto. Ela foi mantida em cárcere privado por um homem de 43 anos que a conheceu nas redes sociais.

De acordo com informações das polícias do Paraná e de Santa Catarina, que trabalharam em conjunto na investigação, após trocarem mensagens por redes sociais o suspeito foi até Laguna no dia 23 de janeiro e levou a menina para Curitiba. A polícia não divulgou o estado de saúde da adolescente e se houve algum tipo de violência. Ainda, segundo informações de investigadores, o suspeito chegou a ser detido, prestou depoimento e foi solto porque conseguiu habeas corpus.

A família da vítima morava em Araucária e se mudou para Laguna há pouco mais de um ano. Foi então que a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), de Laguna, conseguiu identificar que ela poderia estar na capital paranaense.

Com informações: Portal Bem Paraná

