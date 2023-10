Homem de 42 anos morre após cair de moto em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 42 anos morreu na noite desta quarta-feira (11) após cair de moto em Londrina, no norte do Paraná. A queda aconteceu na Avenida da Maratona, no Jardim Olímpico, zona oeste da cidade.

A vítima foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) como Rogério Lima. Segundo informações, o homem estava na cidade para visitar os pais que moram no distrito do Espirito Santo. Ele havia saído com o irmão para andar de moto quando o acidente aconteceu.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas é constataram o óbito no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Londrina. O motivo da queda ainda não foi divulgado.

