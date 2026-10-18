Homem de 42 anos é esfaqueado nas costas dentro de apartamento no centro de Cascavel

Um homem de 42 anos foi esfaqueado nas costas na noite deste domingo (18), dentro de um apartamento localizado na Rua Mato Grosso, na região central de Cascavel, no Oeste do Paraná. O suspeito do crime, apontado inicialmente como um cidadão estrangeiro, fugiu do local logo após a agressão e está sendo procurado pelas forças de segurança do município.

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De acordo com as informações preliminares, a ocorrência teve início quando a vítima desceu do prédio para conversar com o suspeito. Em determinado momento, ambos decidiram subir para o imóvel. Já no interior do apartamento, os dois homens acabaram entrando em vias de fato e iniciaram uma luta corporal, que culminou no golpe de faca desferido contra as costas do morador. A motivação e as circunstâncias exatas que levaram ao desentendimento ainda não foram esclarecidas.

Segundo informações do Portal CGN socorro foi prestado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Os socorristas constataram que o ferimento provocado pela arma branca era profundo, mas a avaliação inicial indicou que nenhum órgão vital havia sido atingido. Após receber os primeiros atendimentos no próprio local, a vítima foi estabilizada e encaminhada a uma unidade de saúde para receber os cuidados médicos adequados.

Após o esfaqueamento, o autor do golpe deixou o prédio e tomou rumo ignorado. As autoridades policiais de Cascavel realizam buscas na região e pedem o apoio da comunidade para solucionar o caso. Qualquer informação que possa ajudar na identificação ou na localização do suspeito pode ser repassada de forma totalmente anônima às forças de segurança. Os contatos disponíveis para denúncias são o telefone 153 da Guarda Municipal, o 197 da Polícia Civil ou o 190 da Polícia Militar.