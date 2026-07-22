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FATALIDADE

Homem de 41 anos morre após passar mal em academia no Paraná

Vítima desmaiou depois de fazer exercícios na Vila Pioneiro; equipes do Samu tentaram reanimação por cerca de uma hora

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 10:23:51 Editado em 22.07.2026, 10:23:45
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Homem de 41 anos morre após passar mal em academia no Paraná
Autor Foto: Toledo News

Um homem de 41 anos morreu na noite desta terça-feira (21) após passar mal durante um treino em uma academia localizada na Rua dos Pioneiros, no bairro Vila Pioneiro, em Toledo. De acordo com apurações no local, a vítima realizava seus exercícios normalmente quando foi ao banheiro e, ao retornar ao salão principal, caiu repentinamente. Testemunhas relataram que o homem apresentava sangramentos pela boca e pelos ouvidos logo após a queda.

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Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Polícia Militar foram acionadas rapidamente para prestar socorro. Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de uma hora, mas o homem não resistiu e o óbito foi verificado ainda no estabelecimento.

Informações preliminares indicam que a vítima já possuía problemas de saúde prévios, detalhe que deve ser levado em consideração no processo de investigação. Após a constatação da morte, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para efetuar os levantamentos periciais. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de necropsia para determinar a causa exata do óbito.

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Fonte: Toledo News

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emergência médica investigação policial morte na academia saúde e exercícios sintomas de emergência treinamento físico
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