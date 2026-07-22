Homem de 41 anos morre após passar mal em academia no Paraná

Vítima desmaiou depois de fazer exercícios na Vila Pioneiro; equipes do Samu tentaram reanimação por cerca de uma hora

Um homem de 41 anos morreu na noite desta terça-feira (21) após passar mal durante um treino em uma academia localizada na Rua dos Pioneiros, no bairro Vila Pioneiro, em Toledo. De acordo com apurações no local, a vítima realizava seus exercícios normalmente quando foi ao banheiro e, ao retornar ao salão principal, caiu repentinamente. Testemunhas relataram que o homem apresentava sangramentos pela boca e pelos ouvidos logo após a queda.

📰 LEIA MAIS: Homem é preso após tentar furtar fiação para pagar dívida de drogas em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Polícia Militar foram acionadas rapidamente para prestar socorro. Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de uma hora, mas o homem não resistiu e o óbito foi verificado ainda no estabelecimento.

Informações preliminares indicam que a vítima já possuía problemas de saúde prévios, detalhe que deve ser levado em consideração no processo de investigação. Após a constatação da morte, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para efetuar os levantamentos periciais. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de necropsia para determinar a causa exata do óbito.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Toledo News

