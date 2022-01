Da Redação

Homem de 40 anos é esfaqueado enquanto dormia, em Sarandi

Um esfaqueamento foi registrado na noite desta quarta-feira (26), em Sarandi. Um homem, de 40 anos, foi ferido enquanto estava dormindo.

De acordo com as informações do Corujão Notícias, Celso Aparecido estava em um dos quartos de sua residência, quando uma pessoa invadiu o imóvel, arrombando uma das portas. O invasor foi até Celso e o atacou com uma faca. Na sequência, o criminoso fugiu do local.

O morador sofreu ferimentos no tórax, pescoço e costas. A mãe de Celso, que estava na casa, escutou os gritos do filho pedindo por ajuda. A vítima foi socorrida pelos familiares e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No entanto, por conta da gravidade, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionada para transferir Celso para o Hospital Santa Casa.

O homem relatou aos familiares que o crime teria sido a mando de uma pessoa que no qual ele já se relacionou.



O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sarandi.