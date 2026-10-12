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Homem de 40 anos é encontrado morto dentro de apartamento no Paraná

A situação foi descoberta após familiares passarem dois dias sem conseguir contato com o homem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem de 40 anos é encontrado morto dentro de apartamento no Paraná
Autor Samu foi acionado ao local - Foto: CGN

Um homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (12), dentro de um apartamento localizado na Rua Cristo Redentor, no bairro Pioneiros Catarinenses, em Cascavel.

-LEIA MAIS: Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'

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A situação foi descoberta após familiares passarem dois dias sem conseguir contato com o homem. Durante esse período, ele não atendia às ligações telefônicas, o que levou à preocupação dos parentes.

Diante da falta de notícias, o homem foi encontrado sem vida no imóvel. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no endereço, mas os profissionais puderam apenas constatar o óbito.

Após a confirmação da morte, os demais órgãos competentes foram acionados para realizar os procedimentos necessários e providenciar a remoção do corpo.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte.

Com informações do CGN

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