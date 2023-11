Homem de 39 anos é alvo de tentativa de homicídio em Campo Mourão

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde desta terça-feira (21), por volta das 18h00, um homem, de 39 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no Conjunto Habitacional Doutor Milton Luiz Pereira, em Campo Mourão, região noroeste do Paraná.

A vítima estava indo em uma padaria quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que chegou disparando com uma arma de fogo, sendo pelo menos 4 tiros efetuados.

A Polícia Militar foi acionada, e ao chegar ao local, encontrou a vítima no chão com muito sangue à volta. A equipe fez o isolamento para atendimento do Samu que chegou logo em seguida.

O homem atingido pilotava uma moto no momento do crime e, mesmo após ter sido ferido, pilotou a moto por cerca de uma quadra, mas acabou caindo. Segundo a esposa da vítima, a tentativa de homicídio teria sido motivada por discussões familiares entre a vítima e o ex-cunhado.

A vítima foi encaminhada a uma Unidade Hospitalar pelo Samu e está internado. Até o momento não há informações sobre o quadro de saúde do homem.

A PM realizou patrulhamento em busca do possível autor, mas ele não foi encontrado. A Polícia Científica também compareceu ao local para os procedimentos que darão sequência à investigação.



