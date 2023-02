Homem de 37 anos é morto a tiros dentro de banheiro de casa noturna

Da Redação

Jurandir é natural de Prudentópolis

Um homicídio foi registrado, na madrugada deste sábado (4), em uma casa noturna, localizada no bairro Nova Rússia, em Ponta Grossa, nos Campos Gerias do Paraná. Um homem, de 37 anos, foi morto a tiros dentro do banheiro da boate.

Segundo as informações do portal aRede, o crime aconteceu após a vítima, identificada como Jurandir Ferreira, se desentender com um dos clientes do estabelecimento. Os seguranças da casa noturna tiveram que intervir na briga.

O envolvido teria voltado com uma arma de fogo para o local acompanhado de outro homem e efetuado os disparos. Após o crime, a dupla fugiu do local.

Jurandir é natural de Prudentópolis e foi homenageado por amigos nas redes sociais.



“Poxa jura vc prometeu que nunca iria abandonar os amigos. Você sempre falava pra mim: ‘Minha neguinha um bom valente nunca foge da luta’ e hoje me deparo com isso, uma notícia de que você se foi para sempre! Meu conselheiro, O que vou fazer quando precisar de conselhos? Se era só você que me ajudava. Descanse em paz meu mano!”, escreveu uma amiga.

Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações do portal aRede e do RicMais.

