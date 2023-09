Homem de 34 anos morre ao ser ejetado de veículo em acidente na BR-376

O motorista do Corsa morreu no local

Uma tragédia foi registrada na tarde desta quarta-feira, 6 de setembro, em um trecho da BR-376, entre os distritos de Iguatemi e São Domingos, em Maringá, noroeste do Paraná. De acordo com as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um acidente de trânsito terminou com a morte de um homem de 34 anos.

A vítima, que até o momento não foi identificada, perdeu o controle da direção do veículo que conduzia - um Chevrolet Corsa - e capotou diversas vezes na rodovia. Durante a situação, o condutor foi ejetado do automóvel.

Os socorristas foram chamados rapidamente, mas, ao chegarem no local do capotamento, nada pôde ser feito, visto que o motorista não apresentava mais sinais vitais.

Equipes do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi acionado para recolher o corpo do homem.

Com informações do GMC Online.

