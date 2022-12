Homem de 33 anos morre afogado ao tentar atravessar rio em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo foi encontrado na manhã deste sábado (10)

Um homem de 33 anos morreu afogado ao tentar atravessar o Rio Pirapó, em Maringá, no norte do Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele desapareceu por volta das 14h30 desta sexta-feira (9).

continua após publicidade .

Mergulhadores foram até o local e, durante buscas realizada na manhã deste sábado (10), encontraram o corpo enroscado em galhos. Os bombeiros informaram que a vítima entrou no rio para atravessar uma corda e acabou se afogando.

-LEIA MAIS: Colisão frontal entre carreta e carro causa morte na região

continua após publicidade .

Ainda conforme informações da corporação, o homem fazia ecoturismo com amigos que pertencem a uma igreja. Ele ainda não foi identificado pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área é muito usada pela população para acampamentos e pescas.

Informações do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News