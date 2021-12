Da Redação

Homem de 31 anos morre afogado no Litoral do Paraná

Um homem de 31 anos morreu afogado nesta tarde de domingo (26), na Barra do Saí, no Litoral do Paraná. A vítima afundou no mar e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. O helicóptero da PM, Falcão 08 participou das buscas.

A vítima foi levada para a areia, e recebeu atendimento de emergência, mas não sobreviveu.

Desde o começo da temporada até a última quinta-feira (23/12), os bombeiros atenderam 34 afogamentos no Litoral do estado, sendo que em 28 situações as vítimas foram retiradas ilesas da água e em outros cinco casos o afogamento foi considerado leve.

Neste período houve um óbito, ocorrido na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, na quarta-feira (21/12).

Com informações: Bem Paraná