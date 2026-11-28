Homem de 31 anos é preso suspeito de invadir casa e abusar de adolescente de 13 anos no PR
Segundo o relato da adolescente à polícia, o suspeito invadiu a residência, segurou a menina, fez toques sexuais, ameaçou-a e fugiu em um carro branco
Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (27) em Boa Vista da Aparecida, no Oeste do Paraná, suspeito de cometer violência sexual contra uma adolescente de 13 anos. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h50 após receber o chamado de uma conselheira tutelar.
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Conforme o relato da adolescente à polícia, o suspeito teria entrado na residência, segurado a vítima e feito toques de natureza sexual. Ainda segundo a denúncia, ele teria ameaçado a menina para que ela não gritasse e, em seguida, fugido do local em um carro branco.
Com base nas informações obtidas sobre o suspeito, os policiais militares foram até a residência dele e efetuaram a abordagem. Já no destacamento da Polícia Militar, outra mulher o reconheceu como o indivíduo que, em uma ocasião anterior, teria tentado entrar à força no banheiro em que ela estava.
A equipe policial também recebeu relatos de que o suspeito teria ido à casa de um amigo quando a esposa dele estava sozinha, enviando mensagens naquela situação para pedir que ela não contasse sobre a visita ao marido.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, e os policiais apreenderam o carro usado por ele e um aparelho celular. Já a adolescente foi conduzida ao Hospital Municipal pelo Conselho Tutelar, acompanhada do pai, para passar por avaliação médica.