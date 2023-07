Homem de 30 anos morre em violenta colisão na região de Maringá

Uma violenta colisão provocou a morte de um homem de 30 anos na manhã deste domingo (9) em Ângulo, na Região Metropolitana de Maringá, no Norte do Paraná. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender o acidente. O condutor foi ejetado do veículo - um VW Jetta - por conta do impacto.

Segundo informações do G1 Paraná e do RIC Mais, o carro ficou totalmente destruído após bater violentamente contra uma árvore e contra o muro de uma residência na entrada de Ângulo, que fica a 30 quilômetros de Maringá. Por causa do impacto, partes do veículo ficaram espalhadas no local e chegaram a ficar presas nos fios de energia elétrica.

Os socorristas tentaram ainda reanimar a vítima, identificada no local como Guilherme da Silva Barion, mas ele não resistiu. Ele era o único ocupante do veículo, segundo o Samu, que seguia pela PR-218 quando perdeu o controle do veículo.