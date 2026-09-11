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PRISÃO PREVENTIVA

Homem de 30 anos é preso no PR por suspeita de abusar da irmã e de crianças vizinhas

Prisão foi efetuada pela Polícia Civil após adolescente de 16 anos denunciar abusos recorrentes desde a infância

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem de 30 anos é preso no PR por suspeita de abusar da irmã e de crianças vizinhas
Autor As investigações começaram em agosto, quando a adolescente procurou a polícia para relatar que sofria abusos cometidos pelo irmão - Foto: Ilustrativa/Reprodução/GMC Online

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente em Maringá, no Noroeste do Paraná, sob a suspeita de praticar violência sexual e outros crimes contra a própria irmã, uma adolescente de 16 anos, e duas crianças vizinhas, de 9 e 12 anos. O mandado de prisão foi cumprido por agentes do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil do Paraná (PCPR) na tarde de quinta-feira (10).

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As investigações começaram em agosto, quando a adolescente procurou a polícia para relatar que sofria abusos cometidos pelo irmão, com quem passou a residir após o falecimento da mãe. Conforme o depoimento da jovem, as agressões sexuais teriam tido início quando ela tinha cerca de seis anos e se reintensificaram recentemente, acompanhadas do envio de mensagens e vídeos de teor pornográfico, além de ofertas financeiras para coagí-la a manter relações sexuais.

A apuração do caso avançou com a perícia dos dispositivos móveis apresentados pela denunciante, o que permitiu à equipe policial identificar indícios de crimes praticados contra outras vítimas. Os agentes localizaram dois irmãos vizinhos, de 9 e 12 anos, que residiam no mesmo terreno do suspeito. Segundo a delegada Karen Friedrich, o homem se aproveitava do livre acesso ao local para praticar atos libidinosos, exibir materiais pornográficos e oferecer dinheiro ou presentes aos menores.

A mãe das duas crianças também buscou a delegacia. “A mãe dos menores registrou boletim de ocorrência relatando ter sido ameaçada pelo investigado e pelo irmão dele após questioná-lo sobre os fatos”, afirmou a delegada.

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Diante dos elementos colhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Judiciário. O investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário e poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e exploração sexual de criança ou adolescente, além de ameaça.

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abuso infantil direitos da criança maringa Polícia Civil Paraná Prisão preventiva VIOLÊNCIA SEXUAL
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