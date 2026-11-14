Homem de 29 anos é morto a facadas pelo enteado durante briga familiar em Londrina

Segundo relatos colhidos no local da ocorrência, o desentendimento teria sido motivado pelo histórico de comportamento agressivo da vítima

Um homem de 29 anos morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma briga familiar registrada no início da tarde deste sábado (14), no bairro Jardim Ouro Verde, na zona norte de Londrina. O principal suspeito de cometer o crime é o enteado da vítima que permaneceu na residência e acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Militar ainda no local da ocorrência.

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De acordo com as informações preliminares levantadas pelas equipes policiais que atenderam o chamado, o desentendimento fatal teria sido desencadeado pelo comportamento agressivo que Marcos mantinha dentro de casa contra a própria esposa e contra a sogra. Durante o atendimento no imóvel, familiares relataram o histórico de conflitos constantes no ambiente doméstico, tendo a sogra da vítima, afirmado que o genro era uma pessoa violenta, enquanto a esposa também prestou esclarecimentos detalhando como era a convivência entre o filho e o padrasto.

Equipes da Polícia Civil compareceram ao endereço para dar início aos procedimentos de investigação e colher os primeiros depoimentos de testemunhas. Os levantamentos iniciais da cena do crime foram acompanhados pelo investigador Edimar Ribeiro da Fonseca, e o caso seguirá sob apuração policial com o objetivo de esclarecer completamente a dinâmica do homicídio e confirmar a motivação exata das agressões.