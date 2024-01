Homem de 29 anos é morto a facadas e a tiros na frente do filho

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (4) em uma cidade do oeste paranaense. Um homem de 29 anos foi morto com golpes de faca e a tiros na frente do filho de 14 anos em Foz do Iguaçu.

O adolescente afirmou às autoridades que ele e o pai estavam na sala de casa jogando sinuca quando três homens encapuzados invadiram o local. O trio esfaqueou e baleou o homem.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegou a ser acionada, porém, quando os socorristas chegaram na residência, encontraram a vítima morta.

O adolescente não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar (PM) esteve no local do crime. Segundo a corporação, o homem executado utilizava tornozeleira eletrônica e tinha passagens por homicídio e porte ilegal de arma.

A PM afirmou que o crime ocorreu provavelmente por 'acerto de contas' e que uma tentativa de homicídio contra o homem havia sido registrada em novembro de 2023.



O caso é investigado. Até o momento, ninguém foi preso.

