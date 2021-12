Da Redação

Homem de 29 anos é executado na zona norte de Maringá

Thiago Jonathas Saraiva, de 29 anos, foi perseguido e executado em Maringá. O crime aconteceu na noite deste sábado (25), no Conjunto Habitacional Requião. Segundo a PM, o rapaz estava em uma moto, quando foi surpreendido pelo atirador, que a princípio também ocupava uma motocicleta.

Após ser atingido pelos primeiros disparos, a vítima correu por alguns metros. Porém o suspeito foi atrás, e executou o rapaz que morava na cidade de Sarandi. O socorro chegou a ser acionado, mas quando as equipes do Samu chegaram no local, a vítima já estava sem vida.

A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Maringá (DHPP), esteve no local e investiga o caso.

Com informações: Corujão Noticias