Homem de 29 anos é executado com vários disparos em Maringá

Na noite desta terça-feira (5), a Polícia Civil de Mandaguaçu, região de Maringá, irá investigar as circunstâncias de um homicídio registrado na Vila Guadiana. A vítima, identificada como Luis Henrique Bicudo Morelli, de 29 anos de idade, foi alvo de vários disparos, principalmente na região da cabeça.

No local, foi apurado que o rapaz estava em frente a uma residência, acompanhado de um colega. Eles estavam fumando narguilé, quando de repente, surgiu dois homens em uma moto. Um deles portava uma arma de fogo e efetuou diversos disparos na direção dos jovens. Um deles correu e invadiu o quintal de uma residência. Já Luiz Henrique foi alvejado e não conseguiu fugir.

Após a execução, a dupla suspeita saíram do local e tomaram rumo ignorado. A Polícia Militar isolou a área. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá, após o trabalho da perícia. Um levantamento preliminar realizado na cena do homicídio, apontou que a vítima contava com antecedentes criminais e usava tornozeleira eletrônica.

