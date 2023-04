Homem de 28 anos suspeito de abusar de idosa no PR é preso

Da Redação

A prisão foi registrada na sexta-feira

Um homem, de 28 anos, suspeito de invadir a residência de uma idosa, de 75, e abusar da moradora sexualmente, foi preso pela Polícia Civil (PC) na sexta-feira (14). Conforme as informações das autoridades, o crime foi registrado na última terça-feira (11), em Colombo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba.

A prisão do suspeito ocorreu após algumas testemunhas o reconhecerem e acionarem a polícia. Na residência dele, os agentes de segurança coletaram escovas de dente, pente e vestimentas para confronto genético com o material recolhido na cena do crime.

Além de objetos pessoais, os policiais também apreenderam uma pistola calibre 9 mm, que pertencia ao irmão do suspeito, um homem de 34 anos que tem passagens por homicídio e roubo.

O indivíduo suspeito de ter estuprado a idosa e seu irmão foram encaminhados para a delegacia de Colombo.

Com informações do Ric Mais.

