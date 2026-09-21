Homem de 28 anos morre após ser contido pela Polícia Militar em Londrina
Homem estava seminu pelas ruas do Pindorama quando a corporação foi acionada
Um homem de 28 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma intervenção da Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (20), no bairro Pindorama, zona leste de Londrina. A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua Santa Rosa, onde a vítima, que estaria em surto psicótico e caminhava seminua, foi contida pelos agentes de segurança.
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De acordo com informações preliminares, antes da chegada da viatura, o rapaz teria sido agredido por moradores da região. Quando a PM assumiu a ocorrência, fez o uso da força para realizar a contenção do homem, que logo em seguida entrou em parada cardiorrespiratória. Diante do quadro, os próprios policiais iniciaram manobras de massagem cardíaca para tentar reanimá-lo enquanto aguardavam o socorro especializado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma equipe médica compareceu ao endereço para dar continuidade aos procedimentos de reanimação. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o homem não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.
A Polícia Civil e os peritos foram chamados para realizar os primeiros levantamentos da ocorrência. O corpo, cuja identidade ainda não foi confirmada oficialmente, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Exames periciais serão realizados para esclarecer a causa exata da morte. O inquérito policial deverá apurar toda a dinâmica dos fatos, incluindo as agressões relatadas antes da chegada da polícia e os procedimentos adotados durante a contenção que antecedeu a parada cardíaca.
Com informações da Tarobá