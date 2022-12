Homem de 28 anos morre afogado na barragem do Lago Igapó

Da Redação

Barragem do Lago Igapó.

Um homem de 28 anos morreu afogado na tarde desta quinta-feira (29) na barragem do Lago Igapó. Ele estava nadando com mais dois amigos quando não conseguiu mais voltar à superfície.

A vítima, identificada como Diego Junior Elias Ferreira, ficou submerso por vários minutos até que o Corpo de Bombeiros chegasse no local. Ele foi levado para dentro da ambulância, com apoio médico do Samu, onde tentaram reanima-lo por aproximadamente 20 minutos. Diego morreu dentro da ambulância.

Segundo testemunhas, os amigos estavam pulando na água. Há uma placa no local para sinalizar a proibição de pessoas saltarem e nadarem na barragem.

