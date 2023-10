Homem de 28 anos é morto a tiros na frente de Cmei no Paraná

Um homem de 28 anos foi morto a tiros na frente do Centro de Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato, no distrito de Ferraria, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (25).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ônibus de passageiros fica destruído após pegar fogo em Rolândia

Segundo equipes da Polícia Militar, quando chegaram ao local do crime, os policiais encontraram o corpo do homem dentro de um carro e próximo ao veículo estavam mais de 20 estojos de munições. Testemunhas disseram que dois suspeitos foram autores da execução. Como medida de segurança, as atividades no CMEI Monteiro Lobato foram suspensas nesta quarta-feira (25) e retornarão na quinta (26).

continua após publicidade

Próximo ao local do crime também fica o Colégio Estadual Geraldina da Mota. Nele, as aulas estão mantidas, mas a Secretaria de Estado de Educação (Seed) informou que fica a critério de pais e responsáveis se mandarão, ou não, os alunos para instituição nesta quarta.

De acordo com a prefeitura, a filha da vítima, que é estudante do CMEI, foi acolhida após o crime, junto com a mãe. Até a publicação desta reportagem a PM não tinha informado se as duas estavam juntas com o homem na hora do crime.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Em nota, a Prefeitura de Campo Largo disse que o crime não tem ligação com o CMEI, e que o caso será investigado pelas autoridades competentes. E ainda lamentou o caso e disse que reforça o compromisso com a segurança dos cidadãos.

Siga o TNOnline no Google News