Homem de 28 anos é esfaqueado no Centro Histórico de Londrina

Um homem de 28 anos foi esfaqueado no fim da tarde desta quinta-feira (5), no Centro Histórico de Londrina. Ele levou três facadas e ficou caído em frente à Farmácia Municipal, com bastante sangue no chão. As informações são do site Tarobá News.

Equipes do Siate e a Polícia Militar foram até o local. Ele recebeu os primeiros atendimentos dentro da ambulância enquanto duas outras pessoas se aproximaram chorando e buscando informações sobre a vítima.

“A situação não é grave, ele levou três facadas, sendo duas na coxa direita e uma na lombar. A lombar que sangrou mais, deu para ver bastante sangue no chão. Mas foram mais superficiais”, explicou a tenente Ana Júlia, do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a vítima, que não teve o nome revelado, ele teria discutido com um outro homem. “Pelo que ele falou, discutiu com um cara na rua. Um estava reclamando, o outro deu risada, e aí aconteceram as facadas”, relatou a tenente.

O homem foi encaminhado para o Hospital Universitário de Londrina. O agressor ainda não foi identificado.





