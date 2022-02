Da Redação

Homem de 25 anos morre ao confrontar policiais do Bope

Um confronto armado resultou na morte de um jovem, de 25 anos, na noite desta quinta-feira (17), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Paraná. O homem morreu após trocar tiros com policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

De acordo com as informações das autoridades, os agentes de segurança faziam patrulhamento quando avistaram um veículo Honda Civic, com alerta de roubo. Os policiais ordenaram ao motorista do automóvel que parasse, porém, ele desrespeitou a ordem e reagiu à ação.

Houve uma troca de tiros e o sujeito acabou sendo baleado. O indivíduo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo. Conforme a polícia, o homem já tinha passagens pela justiça.