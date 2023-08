Homem de 25 anos é morto a facadas pelo cunhado no norte do Paraná

Um rapaz de 25 anos foi esfaqueado e morreu na manhã desta última quarta-feira (23). O caso aconteceu na Rua Limeira, esquina com a Rua Groselha, entre os jardins Santa Fé e Monte Cristo, na zona leste de Londrina. O autor do crime era cunhado da vítima.

O suspeito chegou na casa da irmã, casada com o jovem assassinado, poucas horas antes do crime, por volta das 23h00 de terça-feira (22).

O criminoso, de 28 anos, segundo informações de testemunhas, já havia chegado ao local descontrolado, quando, por volta das 05h00 da quarta-feira (23), atacou o cunhado Walifer da Silva, de 25 anos, com uma facada no pescoço, degolando-o. A vítima chegou a correr mas caiu no meio da Rua Limeira, onde caiu e morreu.

O autor do crime foi preso em flagrante local do homicídio. O corpo de Walifer foi encaminhado ao IML de Londrina. A irmã do criminoso foi atendida por equipes do Siate e SAMU e levada ao hospital.

