Homem de 24 anos morre ao confrontar equipe da GM no PR

Um jovem morreu ao confrontar a Guarda Municipal (GM) de Araucária, cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na madrugada desta quinta-feira (30). Conforme a corporação, a troca de tiros aconteceu no bairro Capela Velha.

O homem que morreu tinha 24 anos e havia ferido uma pessoa com um disparo de arma de fogo na perna momentos antes do confronto. Por conta disso, uma equipe da GM foi acionada pela vítima, que realizou buscas pelo atirador.

Testemunhas deram detalhes a respeito das características do indivíduo às autoridades. Um patrulhamento foi realizado pelo bairro e os agentes de segurança conseguiram encontrar o suspeito. Ele recebeu voz de abordagem.

Contudo, o jovem não acatou à ordem dos GMs, sacou uma arma e apontou em direção aos guardas. Os agentes revidaram e, conforme a corporação, houve um confronto.

O homem foi baleado na situação. Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local para prestar atendimento ao jovem, porém nada pôde ser feito. Ele não apresentava sinais vitais.

O corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML).



