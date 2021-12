Da Redação

Homem de 24 anos é mortos a tiros na véspera do Natal

Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (24), no Jardim Bandeirantes, em Campo Mourão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no local encontrou o homem caído na rua, próximo a um VW/Gol.

O socorro foi acionado, mas a vítima já estava morta. Conforme testemunhas, ele levou pelos menos três tiros, que atingiram o pescoço e o abdômen.

Testemunhas relataram também que o homem estava em uma loja de conveniência e teria se desentendido com uma outra pessoa. Durante a suposta briga, a vítima agrediu o outro homem com um tapa no rosto.

Foi neste momento que o suspeito sacou de uma arma de fogo e atirou contra o jovem, de 24 anos. O homicídio será investigado pela Polícia Civil do Paraná. Ninguém foi preso até o momento.

Com informações Corujão Notícias.