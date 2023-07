Homem dado como morto 'acorda' em funerária do Paraná; saiba mais

A empresa que presta serviços funerários e responsável pela constatação de que o corpo do homem de 57 anos estava com sinais vitais

O Instituto Nossa Senhora Aparecida, de Umuarama, instituição que presta serviços relacionados à saúde no noroeste do Paraná, emitiu uma nota informando que abriu uma sindicância para apurar os fatos relacionados ao homem dado como morto por uma equipe médica do hospital que foi encontrado com vida horas depois, quando o corpo já havia sido encaminhado para uma funerária da cidade enquanto o corpo era preparado para o velório.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Em nota, o instituto afirma que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas e que os profissionais envolvidos no caso já foram afastados de suas funções. A unidade de saúde ainda informa que se solidariza com a família do homem envolvido no episódio.

continua após publicidade

A empresa que presta serviços funerários e responsável pela constatação de que o corpo do homem de 57 anos estava com sinais vitais, encaminhou uma nota à imprensa, esclarecendo que durante o protocolo de atendimento foi sinalizado que o homem estava com vida.

Siga o TNOnline no Google News