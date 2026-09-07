Homem corta orelha da companheira após perguntar para quem ela estava se arrumando no PR

Um homem foi preso em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná, após esfaquear a companheira por ciúmes na noite deste domingo (6). A vítima, que convivia com o agressor há mais de 23 anos, relatou que foi atacada enquanto se arrumava para o aniversário de um amigo, momento em que o marido questionou para quem ela estava se produzindo e se haveria interesse em outro homem.

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De acordo com o relato feito à Guarda Municipal, a discussão ocorreu no quarto do casal. O homem pegou uma faca que estava sobre o guarda-roupas e tentou golpear o pescoço da mulher. Ela conseguiu desviar, mas a lâmina atingiu e cortou a sua orelha. A vítima buscou socorro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu cuidados médicos, teve alta e aproveitou a presença de uma equipe da Guarda Municipal para denunciar a violência doméstica.

Após deixar a unidade de saúde, a mulher foi alertada pela filha de que o agressor havia retornado para a residência da família. Segundo a vítima, o homem enviou um recado em tom de ameaça, afirmando que, se ela acionasse a polícia e ele fosse preso, a mataria assim que deixasse a cadeia.

Diante da denúncia e do risco iminente, os agentes se deslocaram até o endereço e abordaram o suspeito em frente ao imóvel. Durante a revista, a equipe encontrou um canivete com o homem. Ao ser questionado, ele admitiu a discussão e confessou ter cortado a orelha da companheira, mas se recusou a informar o paradeiro da faca utilizada no ataque. O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.