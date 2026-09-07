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VIOLÊNCIA

Homem corta orelha da companheira após perguntar para quem ela estava se arrumando no PR

Após o ataque, registrado na Região Metropolitana de Curitiba, o agressor ainda ameaçou matar a vítima caso ela acionasse a polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem corta orelha da companheira após perguntar para quem ela estava se arrumando no PR
Autor O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil - Foto: Guarda Municipal

Um homem foi preso em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná, após esfaquear a companheira por ciúmes na noite deste domingo (6). A vítima, que convivia com o agressor há mais de 23 anos, relatou que foi atacada enquanto se arrumava para o aniversário de um amigo, momento em que o marido questionou para quem ela estava se produzindo e se haveria interesse em outro homem.

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De acordo com o relato feito à Guarda Municipal, a discussão ocorreu no quarto do casal. O homem pegou uma faca que estava sobre o guarda-roupas e tentou golpear o pescoço da mulher. Ela conseguiu desviar, mas a lâmina atingiu e cortou a sua orelha. A vítima buscou socorro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu cuidados médicos, teve alta e aproveitou a presença de uma equipe da Guarda Municipal para denunciar a violência doméstica.

Após deixar a unidade de saúde, a mulher foi alertada pela filha de que o agressor havia retornado para a residência da família. Segundo a vítima, o homem enviou um recado em tom de ameaça, afirmando que, se ela acionasse a polícia e ele fosse preso, a mataria assim que deixasse a cadeia.

Diante da denúncia e do risco iminente, os agentes se deslocaram até o endereço e abordaram o suspeito em frente ao imóvel. Durante a revista, a equipe encontrou um canivete com o homem. Ao ser questionado, ele admitiu a discussão e confessou ter cortado a orelha da companheira, mas se recusou a informar o paradeiro da faca utilizada no ataque. O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

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AGRESSÃO ciúmes Fazenda Rio Grande justiça penal segurança pública violência domestica
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